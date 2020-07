Inzaghi ci sta riflettendo, nelle ultime ore ci ha pensato molto. A sinistra la Lazio ha il vuoto: il capitano Senad Lulic è lungodegente, il suo sostituto Jony è infortunato, Lukaku non sembra avere i 90 minuti nelle gambe. Chi giocherà a sinistra contro la Juve? Inzaghi potrebbe rischiare il jolly.



FORMAZIONE LAZIO - Contro i bianconeri a sinistra è stato provato l'ex Salernitana Djavan Anderson: sembra in pole rispetto a Lukaku, che entrerebbe a gara in corso, quando potrebbe essere decisivo. Per Anderson, dopo qualche spezzone di partita, sarebbe una chance enorme di incidere in questa stagione.