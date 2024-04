Lazio, chi recupra e chi no: il punto sugli infortunati per il rush finale e le speranze Champions

Contro l'laproverà a tenere accese le speranze Champions. Archiviata con amarezza la Coppa Italia, nelle ultime 5 partite i biancocelesti proveranno a sovvertire i pronostici, che al momento li vedono nettamente sfavoriti rispetto alle concorrenti (appena l'1,7% di possibilità secondo alcuni calcoli probabilistici). Per provare a compiere questa impresa che allevierebbe in parte le tante delusioni dei laziali in questa stagione,punta a recuperare al più presto gli infortunati ancora fermi in infermeria. Già contro l'Hellas torneranno in due.

sta smaltendo il problema alla caviglia, che lo sta tenendo fuori dalla semifinale d'andata contro la Juventus del 2 aprile scorso. Sabato sera all'Olimpico dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida agli scaligeri. Insieme a lui ci sarà ancheNessuna lesione per il terzino biancoceleste, uscito a metà primo tempo a Marassi venerdì scorso. L'ex Spal si è fermato in tempo, scongiurando problemi più gravi. La speranza a Formello è che sia successo lo stesso anche a, quando ha alzato bandiera bianca durante la rifinitura prima della sfida di ritorno contro la Juve in Coppa. C'è attesa per l'esito dei suoi esami oggi , così come sarà importante per Tudor capire le condizioni di. Entrambi sono usciti acciaccati dalla sfida di ieri sera contro i bianconeri. Per il difensore si teme un problema muscolare, anche lui al polpaccio, mentre il brasiliano "aveva un piede spaccato già a fine primo tempo", ha detto Tudor in conferenza stampa post gara. L'attaccante ha subito un colpo duro nei primi 45 minuti, ha stretto i denti, ma al 60° ha dovuto alzare bandiera bianca.

Tra i lungodegenti chi dovrà pazientare ancora un po' è IvanIl portiere ieri era presente all'Olimpico per supportare i compagni, ma non è ancora pronto per tornare a difendere i pali biancocelesti. Punta a rientrare per la trasferta a Monza, ufficializzata ieri dalla Lega a sabato 4 maggio alle 18.