Lazio, oggi gli esami di Kamada. Intanto il centrocampista apre alla permanenza

spera di non perdereper questo finale di campionato. Il centrocampista giapponese dellaieri è rimasto fuori dai convocati per la partita contro la Juventus a causa di un problema muscolare al polpaccio sinistro accusato durante la rifinitura.per capire l'entità dell'infortunio. L'allenatore biancoceleste incrocia le dita: con lui il nipponico è diventato un elemento centrale della rosa, dopo mesi passati ai margini. Il tecnico lo ritiene uno dei cardini ideali del suo centrocampo e gli dispiacerebbe parecchio non averlo a disposizione per queste ultime 5 gare di Serie A.

Proprio il finale di stagione peraltro potrebbe essere decisivo per fargli cambiare idea. Kamada una decisione definitva sul suo futuro in effetti non l'ha ancora presa, anche se tutto fino a questo momento ha fatto sempre pensare che a giugno non farà scattare la clausola di rinnovo triennale del suo contratto. L'avvento di Tudor però nell'ultimo mese ha cambiato le prospettive. Come spiega il Corriere dello Sport oggi, il croato sta spingendo parecchio per convincere il classe '96 a restare a Formello. La novità di queste ultime ore però è cheI prossimi giorni saranno decisivi e poter contare sulla sua presenza in campo, scongiurando l'infortunio, potrebbe essere findamentale per farlo sentire sempre più al centro del progetto tecnico presente e futuro.