Lunedì prossimo all'Olimpico contro il Venezia la Lazio commemorerà ancora Pino Wilson. Lutto al braccio e minuto di silenzio, tra le iniziative, ma la società ha fatto anche un'altra richiesta alla Lega Serie A: far giocare Immobile (attuale capitano della squadra), con la fascia da capitano rossa, come quella che indossava l'ex numero 4 biancoceleste, scomparso ieri. Si spera in una risposta positiva già nelle prossime ore.



Le norme infatti da diverse stagioni impongono un modello di fascia unico e uniforme per tutte le squadre. Ma alcune eccezionali personalizzazioni sono comunque possibili, se autorizzate per particolari motivi. L'esempio più noto è quello della Fiorentina con la fascia dedicata a Davide Astori.