Ciro è tornato a casa. Alla ripresa degli allenamenti a Formello, Immobile si è subito fatto trovare pronto da mister Sarri. L'attaccante della Lazio vuole da subito rituffarsi sul finale di stagione biancoceleste, anche pre scrollarsi di dosso le negatività e le delusioni arrivate in Nazionale.



Ranghi ancora ridotti comunque per gli impegni in giro per il mondo degli altri aquilotti. Il capitano però ha già nel mirino il match contro il Sassuolo di sabato pomeriggio e non vede l'ora di tornare a segnare. In infermeria ci sono Radu, ancora alle prese con la fascite plantare, e Luiz Felipe, rientrato acciaccato dal ritiro azzurro. Le condizioni di entrambi saranno valutate nei prossimi giorni. In caso è pronto Patric