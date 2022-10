Oggi Pino Wilson avrebbe compiuto 77 anni. Storico capitano della Lazio degli anni '70, vinse lo scudetto con Maestrelli in panchina e Giorgio Chinaglia in campo con lui, è scomparso il 5 marzo scorso. In biancoceleste per lui 394 presenze e 8 gol tra il 1969 e il 1980. La squadra oggi guidata da Maurizio Sarri questa sera sarà impegnata in Europa League, all'Olimpico, contro il Midtjylland e avrà quindi l'occasione di onorare la sua memoria. I tifosi si aspettano una bella prestazione, e magari una vittoria, da dedicare alla sua stella che brilla in cielo.