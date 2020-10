Dopo la grande prestazione di ieri sera oggi stanno piovendo elogi per il centrocampista classe ’92 Jean-Daniel. Ai microfoni di LaLazioSiamoNoi ha parlato così, tecnico dell’ivoriano ai tempi dellaSono felicissimo per lui, è una persona molto seria. Quando arrivò a Salerno nel mercato di riparazione, lo fece in punta di piedi. Ebbi subito una grande impressione. Non dimentichiamoci che questo ragazzo non veniva da un campionato minore e aveva giocato più di 100 partite in Ligue 1, così come la Coppa d'Africa. E ha anche partecipato a un Mondiale, non era un illustre sconosciuto".Ebbe un piccolo problema fisico all'inizio, però si vedeva che avesse qualità importanti. Non parlo di qualità tecniche nel senso di grandi colpi, ma è un giocatore con un'intensità mostruosa e un cambio passo incredibile che recupera tantissimi palloni. L'inserimento di ieri non mi stupisce, nei primi metri è impressionante, gli piace attaccare la porta. La cosa che fece la differenza e che mi colpì molto fu la grande serietà e disponibilità di questo ragazzo. Una professionalità d'altri tempi, una persona con qualità fuori dal comune. Mi fa molto piacere che ieri abbia vissuto questa serata.Difficile fare paragoni, così come è difficile trovarne uno con quel cambio passo. Ci sono, ma non sono tantissimi, di solito i centrocampisti centrali sono un po' più lenti. Invece lui ha quest'arma aggiunta. Direi che è un giocatore completo.Se la Lazio lo ha tenuto, vuol dire che lo hanno valutato attentamente e hanno visto sicuramente qualcosa, altrimenti non sarebbe rimasto. Non so se potrà diventare un titolare, però è molto coinvolto, Inzaghi lo utilizza. Lotito è fra i primi a crederci, a Salerno aveva grande stima di lui.Non è partita benissimo, ma la rosa è migliore rispetto alla scorsa stagione, quindi può ripetere quanto visto in quel campionato.La partenza è stata molto incoraggiante, l'avversario era duro da affrontare. Fare un pronostico è difficile, però superare il girone è alla portata di questa squadra. Ha la rosa e la capacità per farlo.