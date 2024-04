Lazio, come sta Provedel: ecco quando torna il portiere

Il recupero diprocede bene. Lo ha confermato anche il medico sociale delladott. Rodia, secondo cui c'è grande ottimismo per un ritorno in campo del portiere biancoceleste nelle prossime settimane. Resta però pressoché impossibile rivederlo tra i convocati sabato sera per il Derby della Capitale. Si era diffuso nel week-end di Pasqua un eccessivo entusiasmo per alcune voci di un possibile recupero lampo del numero 94.per la trasferta contro il Genoam e a ridosso della gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Proprio quest'ultimo appuntamento Provedel lo ha cerchiato di rosso sul calendario, sin dai primi giorni post infortunio. Ci tiene a dare una mano ai compagni, ancor più ora, alla luce del risultato negativo di ieri nella partita d'andata, per provare a ribaltare il risultato di 2-0 maturato allo Stadium e per chiudere in crescendo la stagione. Nel frattempoSabato giocherà il suo secondo derby in tre mesi, dopo l'esordio assoluto con l'aquila sul petto avvenuto proprio nei quarti di finali di Coppa Italia contro i giallorossi, il 10 gennaio scorso.