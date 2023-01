Siete stati bravi, ragazzi. Ho visto una grande applicazione, ci può stare un errore tecnico.

C'è un legame forte nello spogliatoio dellatrae i suoi uomini. Lo dimostrano le parole, svelate oggi da Il Messaggero, del tecnico stesso subito dopo il match per rincuorare la squadra, delusa per non aver centrato la vittoria: