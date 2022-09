Nicolò Casale si è sottoposto questa mattina ad alcuni esami strumentali in clinica Paideia. Questo l'esito, comunicato in una nota ufficiale dalla Lazio sul proprio sito:



"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto in data odierna in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".