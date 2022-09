Non solo Milinkovic. In casa Lazio si lavora per il rinnovo di un'altra pedina che si sta rivelando fondamentale per lo scacchiere di Sarri. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Lotito è al lavoro per blindare Manuel Lazzari. L'ex Spal, che il tecnico toscano è riuscito a plasmare per adattarlo al ruolo di esterno basso nel suo 4-3-3, ha il contratto in scadenza nel 2024, come il Sergente. E allo stesso modo, dopo la chiusura del mercato, la società di è mossa per allacciare i primi contatto per un prolungamento dell'accordo fino al 2027.



Compirà ventinove anni a novembre. In biancoceleste ha raggiunto la sua piena maturità, anche se a gennaio scorso sembrava a un passo dalla cessione. Il mister si è opposto. Ha continuato a lavorarci al livello tecnico, per trasformarlo in quello che vediamo oggi: un terzino di spinta, che punta l'uomo e garantisce giocate risolutive in entrambe le fasi. Un punto fermo della linea a 4 su cui a Formello vogliono tutti fare affidamento anche per il prossimo futuro.