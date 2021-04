Dopo lo scarico effettuato nella mattinata di ieri, oggi pomeriggio la Lazio tornerà a lavorare nel centro sportivo di Formello. Inizierà la preparazione alla sfida di domenica alle 12:30 contro il Genoa. Una gara importante per il cammino Champions, nella quale però Inzaghi non potrà contare sul pilastro della difesa, ovvero Francesco Acerbi.



Come riporta Il Corriere dello Sport, con il numero 33 squalificato, molto probabilmente il suo posto verrà preso da Hoedt al centro della retroguardia. L'alternativa sarebbe Parolo adattato. Neanche calcolato Musacchio. Intanto continua il percorso di riabilitazione di Luiz Felipe. Il brasiliano a breve tornerà in gruppo. Al massimo riuscità a strappare una convocazione per il Genoa. Molto più probabile la sua presenza contro Fiorentina e Parma. L'obiettivo principale dello staff è quello di averlo a pieno regime per il derby con la Roma.