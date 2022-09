Un giocatore di movimento anche tra i pali. Tale si sta dimostrando Ivan Provedel in questo avvio di stagione con la Lazio. Con i suoi numeri da libero, più che da estremo difensore, ha conquistato da subito la fiducia di Sarri.



Questi i dati che stamattina riporta il Corriere dello Sport: è il giocatore che ha realizzato più passaggi lunghi in campionato (50) ed è terzo - dietro Handanovic e Consigli - per numero di passaggi riusciti (160). Qualità che si sono rivelate fondamentali, per le ripartenze dal basso del gioco di Sarri, sia nelle partite più spigolose (Verona, ma anche Torino), sia quando bisognava gestire il risultato (con l'Inter e col Feyenoord). Ma l'ex Spezia ha dato sicurezza ai compagni anche nello svolgere il suo compito principale: è infatti tra i migliori in A per percentuali di parate, con il 77,3% dei tiri nello specchio intercettati. A primissimi posti ci sono Musso (84,2%), Perin (83,3%), Radu (78,7%), Sepe (78,6%).