Mai dire che partita è finita: con la Lazio nessuna squadra avversaria può permettersi di tirare il fiato. I ragazzi di Inzaghi stanno dimostrando un temperamento importante in questa stagione, sanno soffrire, andare sotto e provare la rimonta.



RIMONTA LAZIO - Tre rimonte nelle ultime tre partite: Rennes, Bologna e Atalanta possono testimoniare il carattere della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, solo con i francesi poi è arrivata la vittoria, ma lato caratteriale la crescita c'è stata. Con questa Lazio la partita non è mai finita.