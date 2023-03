La Lazio andrà a Bologna con due centrocampisti diffidati, che rischieranno quindi di saltare il derby. Si tratta di Vecino e Cataldi. Quest'ultimo per altro protagonista di un'ottima prestazione nella gara d'andata. Nel peggior scenario possibile Sarri potrebbe ritrovarsi senza entrambi i mediani maggiormente impiegati quest'anno. Il tecnico biancoceleste più volte ha ribadito di non voler fare mai calcoli o strategie di questo tipo, perché puntualmente i piani finiscono per saltare per vari motivi. Il precedente dell'anno scorso con Zaccagni e di quest'anno con Milinkovic non influiranno perciò sulle scelte del tecnico per la partita del Dall'Ara. Ai tifosi non resta che incrociare le dita.