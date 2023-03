Dopo la seduta di scarico di ieri,ha iniziato oggi a preparare. Il tecnico biancoceleste aha ritrovato in gruppo, che ha risolto il problema al ginocchio e si candida per una maglia sabato al Dall'Ara. Per contro l'allenatore toscano si ritrova connon al meglio dopo il colpo subito nel primo tempo contro l'AZ. Ieri ha svolto dei controlli in clinica Paideia . Oggi il centrocampista romano si è allenato a parte in palestra, senza scendere in campo con i compagni. Pronto comunque Vecino a tornare titolare a centrocampo insieme a Luis Alberto e Milinkovic. Gli unici indisponibili per la trasferta emiliana sono Marusic, per squalifica, e Immobile per Infortunio.