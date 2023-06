Contatto Lotito-De Laurentiis ieri a Milano. I due presidenti di Lazio e Napoli si sono incontrati in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi e a margine della cerimonia hanno avuto modo di scambiare due chiacchiere su due nomi da tempo accostati ai colori biancocelesti: Simeone e Zielinski.



L'attaccante argentino, che gli azzurri riscatteranno dal Verona, è tornato in auge come possibile vice-Immobile, visto che ormai le speranze di arrivare a Milik sono sostanzialmente svanite. Affare possibile per una cifra intorno ai 20 milioni. Un po' di più invece ne servirebbero per il centrocampista polacco, che Sarri avrebbe voluto già l'estate scorsa. Oggi, a un anno dalla scadenza del contratto, i costi per Zielinski si sono comunque abbassati. In caso di addio di Luis Alberto, i soldi che arriveranno dal Qatar per il Mago saranno dirottati tutti su di lui.