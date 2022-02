Prosegue a Formello la marcia di avvinamento a Lazio-Porto. Sarri domani attende di riavere in gruppo Immobile, che anche oggi ha lavorato da solo. Si valuterà nella rifinitura se schierarlo dall'inizio o aganciarlo a partita in corso. Il resto della rosa si è allenata nel centro tecnico biancoceleste questo pomeriggio a partire dalle 15:00.



Esercizi atletici e prove tecniche sul campo centrale. Domani si capirà di più riguardo la probabile formazione. Sicuramente out Lazzari e Pedro, oltre allo squalificato Zaccagni. Tornerà Acerbi e probabilmente sarà impiegato dal primo minuto, riformando la coppia titolare con Luiz Felipe davanti al confermato Strakosha. Marusic e Hysaj sulle fasce, ma non è da escludere l'inserimento di Radu o lo slittamento di Patric nel suo ruolo naturale di terzino. A centrocampo Leiva e Luis Alberto riprenderanno una maglia da titolari, assieme a Milinkovic. Davanti tutto dipenderà da Ciro. Con Cabral e Felipe Anderson sulle ali o con il capoverdiano falso 9, in caso di forfait del numero 17, e l'inserimento di uno dei due baby, Romero o Moro.