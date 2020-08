E` stato il primo obiettivo del mercato 2020-21, per lui s’è aperta la prima trattativa ufficiale, resta il preferito per rinforzare la difesa della Lazio. Marash Kumbulla non è mai uscito dai pensieri del diesse Tare, il pressing continua. Così si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. La società non s’arrenderà finché sarà possibile. Ha offerto 20 milioni più il cartellino di André Anderson al Verona, non alzerà l’offerta economica, ma potrebbe raddoppiare la contropartita.