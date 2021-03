C’è ancora grande entusiasmo in casa Lazio dopo la consegna della Scarpa d’Oro a Ciro Immobile ieri in Campidoglio. Quest’oggi prima dell’allenamento i compagni lo hanno elogiato anche con tanti video social, mentre in campo c’è stata una foto con calciatori e staff. Dopodiché tutti concentrati, anche perché domani alle 15:00 già si gioca e la Lazio ha l’obbligo di ripartire con i tre punti in tasca contro un Crotone reduce da una gran vittoria contro il Torino.



NIENTE TURNOVER – Nonostante le indiscrezioni della vigilia parlassero di un Inzaghi incline a fare turnover, il campo ha detto tutt’altro. In porta niente Strakosha. In base alla rifinitura toccherà di nuovo a Reina difendere i pali del 3-5-2 biancoceleste. Davanti a lui agiranno Patric, Acerbi e Radu. Il difensore romeno tornerà subito, anche perché la difesa ne ha bisogno in seguito ai 12 gol subiti nelle ultime 5 gare.



A centrocampo Marusic tornerà sull'out di destra. Nel cuore della mediana largo ai titolarissimi: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. A sinistra confermato Fares dopo la prova di Torino. Infine, davanti con ogni probabilità toccherà alla coppia Correa-Immobile. In base alle prove di oggi infatti ancora niente da fare per Caicedo e Muriqi. Assenti alla seduta Armini, Luiz Felipe, Lazzari e Akpa Akpro.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Parolo, Cataldi, Escalante, Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.