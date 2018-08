Anche alla Lazio serve una vittoria “scaccia guai”. I biancocelesti – complice un calendario sfortunato che li ha messi di fronte a Napoli e Juventus – sono ancora a 0 punti. La squadra di Inzaghi ospita il Frosinone, neo promosso e che fin qui ha raccolto un punto in 2 partite. Per la Lazio è dunque un’ottima occasione per lasciare quota zero. Il pronostico di Sisal Matchpoint non lascia scampo ai ciociari, la vittoria della Lazio è infatti a un rasoterra 1.22 mentre l’impresa dei canarini pagherebbe ben 12 volte la posta. Alta anche la quota pareggio, a 6.50. Sicura la firma di Immobile nel match, il suo gol è a 1.72. Occhi puntati anche su Milinkovic Savic, un po’ sottotono nelle prime due uscite: il gol del serbo è a 4.00.