Snodo Champions: Lazio-Atalanta rischia di essere già una partita decisamente importante per il proseguio della stagione. La squadra biancoceleste, senza vincere, consegnerebbe ai bergamaschi la possibilità di una mini-fuga. Non solo: crescerebbe a Roma la sensazione di non poter competere per il quarto posto. Ma l'Olimpico, per ora, non sta rispondendo presente.



OLIMPICO VUOTO - Ad oggi sono stati staccati solo 3000 tagliandi, di cui 150 nerazzurri, per la sfida di sabato contro l'Atalanta. Un dato misero, considerando l'importanza della posta in palio. Come riporta il Corriere dello Sport, l'Olimpico per ora non sta rispondendo a dovere, ma c'è ancora tempo a disposizione.