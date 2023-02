Una sola vittoria in casa nel 2023 per la Lazio in Serie A. I biancocelesti questa sera contro la Sampdoria proveranno ad invertire questo trend negativo e avvicinare così il secondo posto. Con tre punti gli uomini di Sarri salirebbero a quota 45, a -2 dalle milanesi e scavalcherebbero momentaneamente la Roma, impegnata domani a Cremona. Per farlo dovranno però ritrovare i gol e le giocate in particolare di Immobile e Milinkovic.



Il primo non segna all'Olimpico in campionato da 169 giorni, ma ha proprio la Samp come vittima preferita. Ai blucerchiati ha segnato 16 volte in carriera in 19 partite. Il serbo invece ha segnato solo un gol nel nuovo anno, contro il Milan. Anche per lui però i doriani sono una sorta di amuleto, con 4 gol segnati in 8 anni in biancoceleste. Solo a Inter e Atalanta ne ha fatti di più.