La gara di sabato alle ore 18:30 contro lo Spezia sarà importantissima per la Lazio. Sarà il primo match di Sarri all'Olimpico. In più, dopo un anno e mezzo tornerà una sorta di normalità visto che saranno ammessi nell'impianto circa 34mila spettatori. Finita qui? Assolutamente no. Non c'è dubbio che Sarri punterà alla vittoria nella prima gara casalinga da allenatore della Lazio. Con i tre punti però il Comandante riuscirà a sfatare quello che ormai è diventato un vero e proprio tabù. Come evidenzia Il Corriere dello Sport, durante le gestione Inzaghi il club capitolino ha sempre steccato la prima gara all'Olimpico in campionato. 0-1 contro la Juventus nel 2016, 0-0 contro la Spal nel 2017, 1-2 col Napoli nel 2018, 1-1 nel derby con la Roma nel 2019 e infine 1-4 contro l'Atalanta nella scorsa stagione. Lo Spezia è avvisato.