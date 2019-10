Probabilmente un piccolo problema fisico accusato in Lazio-Atalanta: Thomas Strakosha si è allenato regolarmente con i compagni a disposizione di mister Inzaghi nel pomeriggio. Poi, a seguire, si è recato per controlli presso la Clinica Paideia. Non dovrebbe essere scattato nessun allarme, Inzaghi tira un sospiro di sollievo: Strakosha dovrebbe essere regolarmente disponibile già da domani, e pronto per la partenza direzione Scozia. La Lazio affronterà il Celtic a Glasgow, ha bisogno del suo estremo difensore per continuare a fare bene in Europa dopo la vittoria contro il Rennes.