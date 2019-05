Lazio, la gioia è social. Una lunga notte di festeggiamenti quella dei biancocelesti, anche su Instagram e Twitter. Il primo a festeggiare è Bobby Adekanye, il nuovo, giovanissimo acquisto di Tare dal Liverpool: il suo contratto coi Reds scade a fine giugno, si è gustato una lunga notte biancoceleste e ha festeggiato con i suoi nuovi tifosi.



ANNA FALCHI HOT - Non poteva mancare lo scatto sexy di Anna Falchi, che ha abituato bene i suoi follower biancocelesti: ancora una volta un intimo parziale per festeggiare la sua Lazio. Festa anche per gli ex Lazio: Ledesma festeggia con il figlio, Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile, posa con la Coppa. Una lunga notte anche sui social.