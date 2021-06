. In casal'arrivo di Mauriziosulla panchina ha dato il via a un nuovo ciclo, con idee tattiche e progetti completamente diversi rispetto a quelli del suo predecessore, Simone Inzaghi.. Per far sì che gli interessamenti che vedono Tare e Lotito protagonisti in queste settimane diventino trattative vere e proprieIl Tucu rischia seriamente di non far parte della Lazio del Comandante Sarri. I motivi sono diversi: innanzitutto tattici, visto cheo. C'è poi la, mai trascurabile nel calciomercato e particolarmente importante in questi anni post pandemia.La valutazione che fa la Lazio di Correa è di. Una richiesta di partenza che potrà scendere anche in base alle offerte che dovessero arrivare al presidente Lotito, che spera comunque di incassare una cifra importante, con la quale finanziare poi la rivoluzione di Sarri sul mercato.