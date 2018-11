Joaquin, trequartista della, parla in conferenza stampa alla viglia della sfida dicontro il: "Da quando sono arrivato il gruppo mi ha fatto sentire bene, importante. Sapevo che ci sono tanti giocatori di livello, per una squadra con una rosa lunga e competitiva. Sono pronto per dare il mio meglio per la Lazio. Io come tutti i giocatori vogliono essere impiegati sempre. Adesso però il mio obiettivo è dare il massimo in ogni occasione, sia da titolare che a gara in corso. La mentalità deve essere la stessa.Noi scendiamo in campo per vincere. Sempre. Il primo o il secondo posto in questo momento non è un pensiero che ho.Io penso a vincere domani. E poi a vincere domenica. Il mister deve scegliere e spesso inizio a gara in corso."Io esterno? Posso giocare sia lì che da trequartista, da seconda punta o da prima. Quello in cui mi trovo meglio è quello da mezza punta ma posso giocare ovunque mi chieda il mister. Lucas? Lo conosco dai tempi delle nazionali giovanili. Quello della nazionale è un sogno a cui penso, per tornare presto importante per il mio paese. Per farlo, però, dovrò fare il bene della Lazio e ripagare la fiducia della società e dei tifosi".