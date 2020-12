Una delle poche note stonate di ieri sera per la Lazio (oltre all'assenza di Acerbi) è stato il forfait di Correa a poco più di un'ora dal match. Il Tucu era previsto nella formazione titolare, ma un problema al polpaccio ha spinto lui e lo staff di Inzaghi ad evitare forzature. Come riporta Il Messaggero, semplice affaticamento per lui, che dovrebbe rientrare per l'ultima sfida del 2020, ovvero il big match di San Siro contro il Milan.