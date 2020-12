Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli: "Abbiamo perso punti importanti in questo cammino che però ci ha portato la qualificazione in Champions, che non era scontata. Ci manca però qualche punto in classifica. Nei due ultimi match, la prestazione c’era stata. Sappiamo che abbiamo potenzialità".



LUIS ALBERTO – "Viene da un momento particolare, ha avuto il Covid, ha la pubalgia, tutti gli stiamo vicino perché per noi è importantissimo".



CARATTERE – "Non mi soffermo sui difensori, avevo chiesto un ottimo impatto. Ho detto ai ragazzi che serviva il miglior atteggiamento per vincere".



EUROPA E CAMPIONATO – "Va rimarcato che abbiamo avuto problematiche importanti, abbiamo perso giocatori come Immobile, Leiva, Luis Alberto, Lazzari che ci avrebbero dato rotazioni anche in Champions. La qualificazione deve essere un punto di partenza, non di arrivo. Abbiamo perso tempo, ora servirà mettere in campo questo atteggiamento".