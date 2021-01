Continuano le note liete in casa Lazio. I biancocelesti sono pronti per il rientro definitivo di un altro big. Si tratta di Correa, fuori dallo scorso 23 dicembre (Milan-Lazio 3-2). Il Tucu è stato convocato contro la Roma, era a disposizione di Inzaghi, ma non era ancora al meglio. Il risultato acquisito, 3-0, ha permesso al tecnico piacentino di risparmiarlo. Oltre all'allenamento post derby di sabato in maniera differenziata, come riporta Il Corriere dello Sport Correa si è visto a Formello anche ieri (giorno di riposo secondo il programma). La voglia di tornare è tanta, e il Tucu vuole giocare già giovedì in Coppa Italia contro il Parma.