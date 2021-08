"Il ruolo di Correa è da valutare. Un giocatore forte, importante, che fa comodo a tutti. Vuole andare via, c’è una situazione di stand-by. Questo non lo mette nelle condizioni mentali per poter fare delle partite", così Sarri ha descritto il momento del Tucu alla Lazio. Lotito spara alto. Vuole ricavare almeno 35 milioni di euro dalla cessione dell'argentino, per questo sta valutando seriamente l'offerta dell'Everton (33 più bonus). Come riporta La Gazzetta dello Sport però l'Inter non molla. L'obiettivo principale dei nerazzurri rimane Marcus Thuram del Gladbach, ma Correa sarebbe il piano b e intanto proseguono i contatti tra il suo agente Lucci e il club milanese.