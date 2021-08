Nonostante qualche rallentamento e ancora una leggera distanza tra richiesta e offerta, Correa a breve potrebbe diventare un calciatore dell'Inter. Un'operazione che permetterebbe alla Lazio di tornare sul mercato per sostituire il Tucu con un nome di prima fascia. Come riporta Il Corriere dello Sport il dopo Correa è una corsa a tre. In pole vi è da tempo Kostic, bloccato dal club capitolino e in attesa di essere liberato da Kamenovic, al momento non tesserato per evitare di occupare il posto da extracomunitario. Poi c'è il solito Brandt, reduce dal Covid e da 20 minuti in campo in Friburgo-Borussia Dortmund. La Lazio non avrebbe ancora mollato il classe '96. Infine, ecco la suggestione degli ultimi giorni. Si tratta di Boga. La Lazio avrebbe contattato il Sassuolo che pretende 25 milioni di euro per il calciatore franco-ivoriano.