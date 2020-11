IL TABELLINO

Pari al via le due squadre sono solo neladottate da entrambe. Per il resto, tutto il resto, la Lazio è più forte, non ci piove."Più che il Crotone l'avversario è il vento, la pioggia, il campo".Dunque riuscirà la Lazio a scaricare a terra la sua potenza mentre si gioca?Si gioca, più o meno. Pallone che sguazza, lancioni reciproci in avanti.si beve, per buona parte della partita sarà l'unico duello individuale che laspesso perde. Poisi impappina tra palla e, se la cava con poco.sono subito ok, soprattutto quando lavorano in tandem.Soprattuttosbaglia la quarta palla di fila e la consegna alla Lazio egran cross perche fa di testa un gol ancora più grande.Venti minuti è la risposta è sì:Immobile ancora, sempre lui: cerca di sgraffignare un rigore che non c'è, fa ammonire. Parolo fa un...quasi due a zero.lo imita, Parolo si prende un giallo.Alla ripresa Correa decide che ha preso troppa acqua e che è ora di chiuderla, quindi fa qualcosa di delizioso e fa due a zero davvero.Improbabilelà davanti, volenterosa la difesa in, ordinato il centro campo in, il Crotone è soprattutto, il migliore. Messias più un palleggio non male di squadra, la somma non fa una vittoria, tanto meno una partita davvero in bilico.Un solo esempio, solo una misura che dà il senso delle distanze tra le due squadre:Entrano un bel po' a sostituire:... Non cambia nulla: i. Due a zero in trasferta e al Crotone non è poi andata tanto male.Dunque gioco, partita e tre punti alla Lazio e pure il titolo ai biancazzurri, eccolo:: 21’ Immobile, 13’st Correa: 21’ Parolo(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli (1’st Pereira P.), Benali, Petriccione (23’st Dragus), Vulic (35’st Riviere), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa(3-5-2): Reina; Patric (34’st Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (1’st Akpa-Akpro), Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares (1'st Marusic); Immobile (30’st Pereira A.), Correa (17’st Caicedo). All. S. Inzaghi: Rispoli (C), Marrone (C), Fares (L), Parolo (L), Cuomo (C), Leiva (A), Luis Alberto