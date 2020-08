Alternative in uscita. In casa Lazio il mercato sta per entrare nel vivo. Tra sogni e obiettivi in entrata, come David Silva e Borja Mayoral, e operazioni già concluse, vedi Escalante, il ds Igli Tare è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Sono diversi i giocatori, tra le riserve, che non hanno convinto. Giocatori che non hanno sfruttato a dovere le chance avute durante la stagione o finiti ai margini del progetto di Simone Inzaghi. Da Jony a Bastos, passando per Durmisi, Lukaku e Adekanye. Situazioni diverse, ma destini simili: probabilmente lontano da Formello.



Il ritiro di Auronzo di Cadore, in programma dal prossimo 23 agosto al 4 settembre, sarà un banco di prova utile e un’occasione per i calciatori in partenza di dimostrare il proprio valore. Jony, Lukaku e Durmisi, per motivi differenti, non hanno convinto. Bastos, superato nelle gerarchie da Patric, soprattutto dopo il lockdown non ha dato i segnali sperati. Adekanye, ultimo nella gerarchia degli attaccanti, potrebbe trovare fortuna altrove. L’obiettivo è rimpiazzarli con sostituti pronti e di un livello più vicino a quello dei titolari.