Continua la staticità del mercato della Lazio in uscita. La società biancoceleste non riesce a sbloccare le cessioni e anche per questo motivo i nuovi arrivi sono in ritardo. Il club capitolino ha 40 giocatori in rosa, molti dei quali vanno piazzati. Prima, perciò, la società cercherà di vendere, anche per accumulare un tesoretto da spendere poi per un difensore e un centrocampista, nonostante ci sia ancora una disponibilità di circa 20 milioni di euro per il mercato.

– Sono diversi i calciatori che la Lazio ha inserito nella lista dei partenti.. Ecco la situazione per ognuno di loro:Acquistato nell’estate del 2019 dal Betis per 7,5 milioni di euro, Riza Durmisi è una delle trattative meno riuscite di Igli Tare. Quest’ultimo sta cercando di venderlo, ma non è impresa facile. 24 presenze in due anni tra Lazio e Nizza hanno fatto sensibilmente abbassare il valore dell’esterno sinistro danese.(entrambi suoi ex club),. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2023.Stesso discorso per Wallace. Arrivato nella capitale nell’estate del 2016, ha alternato qualche buona prova a diverse uscite poco soddisfacenti. Nell’ultima stagione è stato mandato in prestito al Braga, suo primo club europeo, ma non è riuscito a strappare una conferma anche a causa degli infortuni. Due giorni fa era in Paideia per effettuare le visite mediche. La sensazione è che il suo agente, Jorge Mendes, alla fine riuscirà a trovargli una sistemazione. Non a caso,, società guidata dal miliardario cinese Guo Guanchang. Quest'ultimo ha in possesso il 20% delle quote della Gestifute, ovvero l'agenzia di Mendes. Il contratto di Wallace con la Lazio scade nel 2021: anche per questo motivo la Lazio sta cercando di piazzarlo a tutti i costi.Davide Di Gennaro è ormai una presenza fissa tra i giocatori mandati in prestito ogni estate. Giunto alla Lazio da svincolato a luglio 2017, in seguito a sole 6 presenze in maglia biancoceleste (una delle quali in Primavera) ha giocato le ultime due stagioni in prestito, prima alla Salernitana e poi alla Juve Stabia. Qualche settimana fa giravano voci sulla possibilità che la Lazio lo inserisse nell’affare Kumbulla, ma non c’è nulla di vero. Il calciatore, visto due giorni fa in Paideia per le visite mediche, sta portando avanti da sé delle trattative, visto che. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2022.Infine, arriviamo ai prodotti del vivaio biancoceleste. Il primo è Cristiano Lombardi. Per il primo sembrava certa la sua permanenza a Salerno dopo una buona annata da esterno del centrocampo a cinque, e invece nulla da fare. Il classe ’95 si sta allenando da fuori rosa. Non rientra nei piani di Inzaghi al momento. Il club lo ha fatto rientrare anche per utilizzarlo come contropartita.. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2022.Più o meno lo stesso discorso si può fare per Palombi. L’attaccante, dopo una stagione alla Cremonese in Serie B, non è stato riscattato, e al momento si sta allenando da solo, ma non si è mai visto a Formello. Recentemente era stato fatto il suo nome come contropartita da offrire alla Spal per Fares, ma la trattativa è stata chiusa a 8 milioni cash più 1 di bonus. Al momento per il classe ’96. Il suo contratto col club capitolino scade nel 2022.