La Lazio è con la testa sul presente. Un presente fatto di un primo posto in classifica, seppur con una giornata in più, e dalla certezza di potersela giocare fino alla fine per lo scudetto. Ma i dirigenti pensano anche al futuro, con nomi di livello europeo da inserire all’interno della rosa per affrontare un’altra stagione da protagonisti.



TRE NOMI - In difesa il nome caldo, scrive il Corriere dello Sport, è quello di Nacho, difensore tuttofare in uscita dal Real Madrid, che può occupare tutti i posti della difesa a 3 di Simone Inzaghi. Poi, davanti, si sogna in grande. Due i nomi sul taccuino di Igli Tare: il primo è quello di Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea e molto vicino nel mercato di gennaio; il secondo è quello di Memphis Depay, esterno offensivo, ora infortunato, del Lione. Per l’olandese, però, molto dipenderà dal futuro di Correa, che ha una clausola rescissoria da 80 milioni e molti corteggiatori.