“Abbiamo finito con un titolo, la Supercoppa. L’obiettivo era quello entrare in Champions League ed è stata una stagione importante”. Patric Gabarron celebra l’annata appena conclusa. “A livello personale è stato il mio anno migliore, ho trovato maturità nel mio gioco e posizione nella squadra”, spiega lo spagnolo ad Esports Cope. Il suo contratto con la Lazio scadrà a giungo del 2022, ma l’ex Barcellona è sicuro: “Sul mio futuro non ho dubbi, stiamo parlando con il club per rinnovare e non credo che ci saranno problemi in merito. Nei prossimi mesi firmerò, voglio giocare in Champions League e continuare a crescere”. Insomma, il 27enne vuole giocarsi le sue carte, anche se la concorrenza sarà elevata. Da oggetto misterioso, arrivato nell'estate del 2015, si è ritagliato anno dopo anno sempre più spazio. Quest'anno ha ricoperto il ruolo di difensore, di esterno e di mezzala. Simone Inzaghi lo ha schierato nella difesa a tre per sfruttare le sue qualità tecnica durante la fase di impostazione. Un jolly pronto all'uso che ora sogna i grandi palcoscenici con la maglia della Lazio.