Dal Chievo il colpo è doppio. La Lazio ha tra le mani il cartellino di Sofian Kiyine: l’esterno mancino è in arrivo dal Chievo Verona, ha fatto bene nell'ultima parte di campionato ed è arrivato l'affondo per portarlo a Roma.



MERCATO LAZIO - Probabilmente la Lazio non lo terrà nella capitale, non verrà aggregato subito al gruppo di Inzaghi: Kiyine andrà a Salerno, alla corte di Ventura che ne ha caldeggiato l'acquisto. Come riporta Alfredo Pedullà, la Lazio pescherà dal Chievo anche il terzino sinistro Angelo Ndrecka, nazionale Under 21 albanese, che dovrebbe rientrare nell'affaire Kiyine.