Il secondo acquisto più costoso della Lazio durante la gestione Lotito, ovvero Vedat Muriqi, è in attesa di tornare in Italia. Il motivo si sa. L'ex Fenerbahce è risultato positivo al Covid in Turchia. Secondo quanto riportato dal giornalista kosovaro Arlind Sadiku su Twitter, l'attaccante: "E' risultato negativo al primo tampone". Con un'altra negatività Muriqi potrà tornare in Italia e iniziare il suo ambientamento con la Lazio.