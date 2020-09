Nelle ultime ore sta rimbalzando una voce secondo la quale Vedat Muriqi avrebbe contratto il Coronavirus. Tornato martedì scorso in Turchia per sbrigare le ultime pratiche per il visto, il nuovo acquisto della Lazio, come da prassi si è sottoposto al tampone prima di tornare in Italia. Da lì, sui vari social media turchi (notizia confermata anche in una nota trasmissione sportiva), è iniziata a girare la voce che il classe '94 sia risultato positivo al test molecolare. Lo stesso giornalista turco Siyah Coraplilar, ha scritto così su Twitter: "Auguriamo una pronta guarigione a Muriqi, a cui è stato diagnosticato il coronavirus. Guarisci presto". La Lazio e i suoi tifosi sperano che sia soltanto una fake news. Fosse vera, a quel punto a rischio ci sarebbero vari dirigenti biancocelesti, tra i quali anche il ds Igli Tare. Quest'ultimo ha infatti effettuato le foto di rito con il nuovo acquisto al momento della firma.