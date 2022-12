Il problema del terzino sinistro per la Lazio si può risolvere suonando alla porta del vicino di casa. Come scrive Il Messaggero questa mattina, tra i nomi sul tavolo dei biancocelesti c'è anche quello di Nico Schulz, 29enne del Borussia Dortmund e contratto in scadenza tra sei mesi. E il presidente del club di BundesLiga ha una casa a Roma proprio accanto a quella di Lotito.



Il calciatore dei gialloneri è fuori rosa per motivi disciplinari. La società vorrebbe liberarsi in anticipo del suo cartellino e ha provato anche a cercare un accordo per la rescissione. I tedeschi, si legge sempre nel pezzo sul quotidiano, sarebbero disposti a cederlo in prestito gratuito, pagandone metà dell'ingaggio di 6 milioni annui. Per i biancocelesti quindi ci sarebbe solo da corrispondere 1,5 milioni fino a giugno. Visti però i problemi con l'indice di liquidità e la questione delle tasse che i club di A devono versare entro il 22 dicembre, a Formello non c'è intenzione di alzare ulteriormente il monte ingaggi. Tradotto: serve sempre prima qualche cessione.