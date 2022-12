Si fanno insistenti le voci di mercato dalla Spagna intorno a Luis Alberto. Oggi il Corriere dello Sport spiega che Simeone gradirebbe molto l'arrivo del centrocampista della Lazio nelle fila del suo Atletico Madrid, per rimpiazzare l'eventuale partenza di Joao Felix. I Colchoneros però non sono gli unici a volere il Mago. Resta infatti sempre vivo l'interesse del Siviglia, cui si è aggiunto negli ultimi giorni quello del Valencia.



Lotito però non scende dalla valutazione di almeno 20 milioni per cedere il cartellino del numero 10 biancoceleste. E ha intenzione di farlo solo a titolo definitivo. Nel frattempo il calciatore si è allenato a pieno regime agli ordini di Sarri in settimana e prenderà parte al miniritiro in Turchia che scatterà oggi. Il suo contratto con i capitolini scadrà solo nel 2025, quindi se la situazione non si sbroglierà starà a lui e al tecnico toscano trovare un punto di equilibrio per una pacifica convivenza.