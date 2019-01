Il Galatasaray è molto attivo sul mercato, si sta muovendo in lungo e in largo su ruoli diversi. Dopo aver chiesto alla Lazio Luiz Felipe (la difesa è punto dolente in casa giallorossa), stavolta il club sta cercando una punta. E nel mirino dei turchi è finito Felipe Caicedo, considerato una soluzione low cost per l'attacco. Il Galatasaray, come riportano in Turchia, sta pensando di offrire alla Lazio 3 milioni di euro.



MERCATO LAZIO - I canali di Tare in Turchia sono sempre attivi: la partenza di Caicedo potrebbe portare ad un'accelerazione improvvisa alla pista che porta al brasiliano Wesley. Il ds biancoceleste è fortemente convinto delle qualità della punta del Bruges, vuole portarla in Italia per testarne le doti realizzative. Il prezzo del suo cartellino è cresciuto molto, ma Tare vuole bruciare la concorrenza. Prima però deve cedere Caicedo, e il Galatasaray potrebbe essere interessato all'attaccante dell'Ecuador.