C'era una volta la. Quest'anno invece, oltre a non esserci più il panterone che ribaltava i risultati all'ultimo respiro, anche. Il che potrebbe anche starci, in una sorta di bilanciamento fatalista dei destini sportivi, se la fortuna fosse l'unico fattore determinante negli ultimi minuti delle partite. Ma non è così. E se idai biancocelesti in Serie A dall'inizio del campionato a oggi sono ben- che avrebbero significato ora essere a -2 dal 4° posto - il problema non può essere derubricato a semplice malasorte.I TRE EPISODI A fine ottobre a Bergamo le aquilecercavano continuità di prestazione e di rendimento. Dopo la vittoria di carattere contro la Fiorentina, al Gewiss Stadium gliper tutto il match. Ilsembrava cosa fatta, ma al 94'. Poco più di un mese dopo contro l'Udinese all'Olimpico, si addormentano tutti sul calcio di punizione al 99' di Forestieri che serve. La sua botta dal limite sotto l'incrocio. E poi c'è, chirurgico meno di 24 ore fa nel trovare un angolo quasi impossibile a tempo scaduto.Se colpire goffamente con la tibia può essere considerata una, lasicare spazio per il cross e perdere l'uomo – comunque libero di coordinarsi e colpire al volo - al limite dell'area piccola è una. Così come è facile immaginare che un destro che batte un calcio da fermo da destra, sul lato corto dell'area, difficilmente tira in porta. A prescindere dal fischio generoso dell'arbitro per segnalare il fallo, il passaggio era leggibile in anticipo. Se, la sfortuna c'entra poco. Per non parlare poi del rinvio del pallone alla cieca verso il centro del campo.. Invece ieri la Lazio ha regalato l'ultimo pallone al Napoli. Tre situazioni diverse accomunate da un fattore: la carenza di lucidità. È pur vero che contro Torino ed Empoli il pari è stato riacciuffato da Immobile e compagni nelle battute finali dei match. Ma il problema va oltre i singoli punteggi. Perché, in tante partite e non solo alla fine. L'episodio capita. Il venir meno della concentrazione nei momenti decisivi invece è una colpa. La più grave, probabilmente, che hanno avuto le aquile in questo primo anno post Inzaghi. O meglio, post Caicedo.