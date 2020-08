Il tempo scorre e non è un alleato della Lazio. L’ultimatum che il ds biancoceleste Igli Tare ha dato a David Silva scadrà tra poche ore. In realtà, la deadline era stata fissata per ieri sera, poi sono state concesse altre 24 ore allo spagnolo e al suo entourage per prendere una decisione. I tifosi della Lazio sperano in un sì dell’ex Manchester City. Sui social hanno riempito di richieste e preghiere il suo profilo, chiedendogli di venire a Roma. Per ora nessuna risposta, neanche un “like” che in tempo di mercato equivale ad un indizio. Il centrocampista si sta prendendo tutto il tempo utile per riflette e valutare le opzioni.



L'OFFERTA - La Lazio gli ha offerto inizialmente un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione per quattro anni più bonus. Un ingaggio da top player per gli standard di Formello con tanto di autista e jet privato, una casa in centro e un’abitazione per il suo massaggiatore di fiducia. Silva però piace anche in Spagna e in Qatar. Ha ricevuto offerte dall’Al-Sadd, squadra allenata dall’amico Xavi, e dal Valencia. Intanto, in casa Lazio il silenzio regna sovrano. Zero commenti, o dichiarazioni ufficiali. Tutto tace, mentre si pensa già al piano b, in caso di fumata nera.