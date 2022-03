Sulle colonne di Repubblica Guido De Angelis oggi racconta il suo tifo contro i colori azzurri. Lo storico giornalista di fede biancoceleste, nella sua rubrica Laziali bella gente, pubblicata dal quotidiano, ha manifestato il suo disappunto in maniera volutamente provocatoria per il trattamento ricevuto da Immobile in Nazionale. Un copione simile a quello visto negli anni '70 con Chinaglia.



Allora come oggi, un grande calciatore della Lazio non riuscì ad essere valorizzato dal gioco dell'Italia, a quel tempo allenata da Valcareggi. E anche adesso arrivano addosso al giocatore le peggiori critiche per un rendimento ritenuto non all'altezza delle aspettative. Quasi nessuno sottolinea come il gioco di Mancini non abbia mai inteso esaltare le caratteristiche tecniche di un centravanti capace di vincere la Scarpa d'oro. Un atteggiamento sconcertante, si legge nel pezzo, che rappresenta una sconfitta per tutto il calcio italiano.