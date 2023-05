Ci sarà anche Senad Lulic all'Olimpico domenica per Lazio - Cremonese. Il club biancoceleste celebrerà il decennale della vittoria in Coppa Italia contro la Roma e l'ex terzino bosniaco, autore del gol vittoria in quel 26 maggio 2013, parteciperà alla festa.



Una risposta ufficiale all'invito della società ancora non c'è stata, sottolinea Il Messaggero. Alla scadenza del contratto, l'addio tcon il calciatore in effetti non si consumò totalmente senza frizioni, ma per niente al mondo Lulic vorrebbe deludere i tifosi. I laziali avranno così l'occasione di salutare degnamente il loro eroe, nonché ex capitano arrivato e andato via in silenzio dopo aver fatto la storia.