Lazio, Dele-Bashiru: "Fin qui tanti stop & go per me, ma Baroni mi sta aiutando"

Foto SS Lazio

Fisayoha parlato dal ritiro dellaIl centrocampista della, arrivato in estate dall’Hatayspor, ha spiegato ai microfoni di Football Fans Tribe come sta andando il suo processo di adattamento alla nuova realtà italiana della Serie A: “In questa stagione sto cercando di migliorarmi tatticamente, soprattutto sulla fase difensiva. Credo che posso farlo. Sto imparando l’italiano, piano piano riuscirò a perfezionarlo”In Turchia era abituato a giocare più da trequartista. La Lazio lo ha ingaggiato come jolly per il centrocampo, convinta che con il lavoro di Baroni il ragazzo, classe 2001 si possa trasformare in un giocatore completo e versatile. A rigurardo Dele-Bashiru ha spiegato: “Non proprio il numero 10, ma come mezzala con un mediano che sta più dietro, lì è dove mi trovo meglio”.

Proprio seguendo le indicazioni dell’allenatore biancoceleste Baroni, Dele-Bashiru sta pian piano adattandosi al ruolo. Non mancano le difficoltà, ma la voglia di imparare – assicura lui stesso – è tanta: “Fino a qui è stato un percorso con tatti stop and go per me, mae alle nuove sfide che mi aspettano. Credo mi stia aiutando a migliorare ogni giorni, mi spingono a essere sempre migliore. Questo mi piace e mi fa bene. Con il continuo della stagione giocando sempre più partite avrò sempre più esperienza”.