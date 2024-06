Getty Images

Lazio, Dia a un passo: le cifre

40 minuti fa

Boulaye Dia è a un passo dalla Lazio. Il club biancoceleste ha infatti piazzato nelle ultime ore lo scatto decisivo per acquistare il centravanti senegalese classe 1996 dalla Salernitana con cui già da tempo ha rotto ogni rapporto. Lotito e Fabiani da un mese stavano provando a lavorare per trovare un'intesa e, secondo quanto riportato da Sportitalia, l'accordo è stato trovato.



L'idea del giocatore era aspettare offerte dalla Premier che non sono però arrivate e alla fine ha scelto di accettare la corte della Lazio. Alla Salernitana andrà un'offerta da 10-12 milioni di euro bonus compresi. Sul giocatore c'era anche l'interesse di Fiorentina e Napoli che però non hanno mai affondato il colpo.